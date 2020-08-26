Марко Николич: в первом тайме «Локомотив» не уважал ни мяч, ни соперника, ни себя

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал проигрыш в матче с «Ахматом» (2:3).
«Первый тайм играли очень медленно, высокомерно, не уважали ни мяч, ни соперника, ни себя. Так нельзя. Всё в итоге было в руках у соперника. Во втором тайме были хорошие моменты, мы атаковали, но до этого сделали очень большие ошибки и преподнесли сопернику подарки. Недоволен результатом. У нас был серьёзный матч, в команде есть проблемы — травмированы лидеры, в конце первого тайма травму получил капитан. Нужно собраться и готовиться к „Зениту", — передаёт слова Николича корреспондент „Чемпионата“ Полина Куимова.
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» со счётом 2:3 проиграл грозненскому «Ахмату». Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена».
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