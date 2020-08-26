«Локомотив» проиграл «Ахмату» в Москве

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» проиграл грозненскому «Ахмату» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Игорь Панин (Дмитров), ассистировали ему судьи на линиях Валерий Данченко (Уфа) и Николай Ерёмин (Москва).

Счёт был открыт в начале матча — на 3-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, которому ассистировал Максим Ненахов. В концовке тайма преимущество грозненского клуба увеличил Артём Тимофеев с передачи Ильина. В начале второго тайма «железнодорожники» сократили разрыв в счёте, отличился Антон Миранчук с пенальти. На 58-й минуте третий гол забил Бернард Бериша с паса Георгия Мелкадзе. Через несколько минут «Ахмат» остался вдесятером из-за удаления Марата Быстрова. На 77-й минуте отличился Гжегож Крыховяк.