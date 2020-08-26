Радимов: пенальти чистейший на Малкоме. Как же не поставить, да ещё и после VAR?

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал эпизод с падением нападающего «Зенита» Малкома в штрафной «Динамо».

«Ну ведь пенальти чистейший на Малкоме… Ну как же не поставить, да ещё и после VAR?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

В начале второго тайма Артём Дзюба отпасовал низом в чужую штрафную на Малкома и тот упал на газон в борьбе с Каборе. Арбитр при помощи видеоассистентов принял решение не назначать пенальти.

Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Ему помогают ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Денис Березнов (Москва). Резервный арбитр — Роман Галимов (Улан-Удэ).