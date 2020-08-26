ЦСКА упустил победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), ассистировали судьи на линиях Егор Болховитин (Ленинградская область) и Александр Богданов (Верея).

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 28-й минуте автором забитого мяча стал Константин Кучаев, ему ассистировал Никола Влашича. Хозяева отыгрались ближе к концу матча — на 80-й минуте гол забил Вандерсон.

«Краснодар», набрав семь очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (7) — на 10-м месте.

В 6-м туре «Краснодар» на своём поле сыграет с «Ростовом». ЦСКА на выезде встретится с «Ахматом». Матчи состоятся 30 августа.