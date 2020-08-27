Кучаев: с «Рубином» потеряли очки по-дурацки, с «Краснодаром» недотерпели 10 минут
Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал выступление команды в матчах 4-го и 5-го туров Российской Премьер-Лиги с «Рубином» и «Краснодаром».
«Хотели выиграть и были близки к этому. Во втором тайме больше терпели, чем атаковали, но, к сожалению, недотерпели. Обидно упускать победу за 10 минут до конца.
Не знаю, как тренер это воспринял, это же его личные эмоции и переживания. Думаю, все расстроились и он тоже. С «Рубином» потеряли очки по-дурацки, с «Краснодаром» тоже немного недотерпели. Но, как бы ни было обидно, на команде Виктор Михалыч не срывался. Надо спокойно проанализировать прошедшие игры и уже готовиться к следующей», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 27 августа 2020
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