Кучаев: с «Рубином» потеряли очки по-дурацки, с «Краснодаром» недотерпели 10 минут

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал выступление команды в матчах 4-го и 5-го туров Российской Премьер-Лиги с «Рубином» и «Краснодаром».

«Хотели выиграть и были близки к этому. Во втором тайме больше терпели, чем атаковали, но, к сожалению, недотерпели. Обидно упускать победу за 10 минут до конца.



Не знаю, как тренер это воспринял, это же его личные эмоции и переживания. Думаю, все расстроились и он тоже. С «Рубином» потеряли очки по-дурацки, с «Краснодаром» тоже немного недотерпели. Но, как бы ни было обидно, на команде Виктор Михалыч не срывался. Надо спокойно проанализировать прошедшие игры и уже готовиться к следующей», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Кучаевым читайте на «Чемпионате».