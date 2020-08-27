Защитник «Атлетико» перешёл в «Монако»
«Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе 23-летнего защитника Кайо Энрике в «Монако». Детали сделки не сообщаются.
«Атлетико» желает Кайо удачи на новом этапе его карьеры в «Монако», — говорится в сообщении пресс-службы мадридского клуба.
Энрике выступал за основную команду мадридского «Атлетико» с 2016 года. На правах аренды бразильский защитник играл за «Парану», «Флуминенсе» и «Гремио». В конце мая 2020 года Энрике вернулся из аренды в «Гремио». Защитник принял участие в 5 матчах за бразильский клуб, но не сумел отметиться результативными действиями.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В 1-м туре французской Лиги 1 сезона-2020/2021 «Монако» сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 2:2.
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