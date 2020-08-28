«Монако» близок к приобретению форварда «Байера» за € 25 млн

Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Bild.



По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Монако». Отмечается, что клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. О переходе Фолланда в стан монегасков будет объявлено в ближайшее время. Ожидается, что стоимость трансфера форварда составит € 25 млн.



Фолланд перешёл в «Байер» летом 2016 года из «Хоффенхайма». Сумма трансфера составила € 20 млн. В сезоне-2019/2020 форвард принял участие в 27 матчах немецкого национального чемпионата, забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Контракт футболиста с клубом из Леверкузена действует до лета 2021 года.