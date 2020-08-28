В РФС объяснили, почему выплату за Головина получила школа, за которую он играл неделю

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов рассказал, почему только две российские детско-юношеские спортивные школы получат средства от трансфера полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» в 2018 году.

«Учитывая, что Головин воспитанник Кемеровской области, а именно – Калтана, мы перечислили эти деньги муниципальному образованию именно этого города, договорившись, что средства пойдут на строительство поля и покупку инвентаря. Строительство поля в Калтане уже началось. Плясунов говорит, что уже к сентябрю поляна будет готова.

К сожалению, в данной ситуации невозможно внести изменения в паспорт задним числом. УОР Ленинск-Кузнецкого имел полное право зарегистрировать его как своего игрока. Даже если в один год нарушалось правило «двух футболок», то это можно было сделать в следующем. ДЮСШ г. Ленинск-Кузнецкий зарегистрировала Головина на неделю и получила свои деньги. УОР не зарегистрировало ни на один день. Все данные в электронной системе абсолютно прозрачны – там есть только три школы, им и полагаются деньги", — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.