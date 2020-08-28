20 тысяч зрителей могут посетить матч за Суперкубок УЕФА

Игру за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей», которая пройдёт в столице Венгрии Будапеште 24 сентября, смогут посетить 20100 болельщиков, сообщает Bild.

Таким образом, этот матч станет первой встречей со зрителями под эгидой УЕФА после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Общая вместимость стадиона «Ференц Пушкаш» — 67 тысяч человек. Каждый клуб получит по три тысячи билетов для своих болельщиков.

Изначально матч должен был пройти 12 августа в португальском Порту на стадионе «Драгау», но так как в Португалии прошёл «финал восьми» Лиги чемпионов, встречу было решено перенести в Будапешт. Действующий обладатель Суперкубок УЕФА — английский «Ливерпуль», обыгравший лондонский «Челси» в серии пенальти.