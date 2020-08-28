«Локомотив» поборется с «Наполи» за защитника «Шахтёра» Матвиенко

Московский «Локомотив» интересуется центральным защитником донецкого «Шахтёра» Николаем Матвиенко, сообщает TuttoNapoli со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, Матвиенко также попал в сферу интересов «Наполи». Неаполитанский клуб ищет замену Калиду Кулибали, а также альтернативу защитнику «Лилля» Габриэлю, который, скорее всего, перейдёт в лондонский «Арсенал». Сообщается, что «Шахтёр» хочет получить за игрока € 15 млн.
24-летний Николай Матвиенко — воспитанник «Шахтёра». С марта 2017 года вызывается в сборную Украины, за которую провёл 26 матчей. В минувшем сезоне футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки.
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