Уткин: говорят, что Еськов посыпался на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги

Блогер Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

«Вы меня простите, но меня крайне забавляет проверка судей на полиграфе как таковая. Ну, если это так круто, почему, интересно, это чисто российское ноу-хау?

То есть официально: проблемы нашего судейства не в качестве, так сказать, свистирования, а просто жуликов полна жмень, жулики, жулики они?..

Еськов вот после матча «Спартак» — «Сочи» не прошёл проверку на полиграфе. Говорят, посыпался на вопросе, брал ли он когда-нибудь левые деньги (специально неряшливо сформулировал, не хочу влипать в бесконечную казуистику)", — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в отношении Еськова в скором времени будет проведено дополнительное расследование. Есть вероятность, что к профессиональной судейской деятельности он не вернётся.