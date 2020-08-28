Газзаев: проверять судей на полиграфе нельзя. Мы демонстрируем им недоверие

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.

«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на VAR, решения должны быть безошибочными, а их действия — согласованными.

Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит мы им верим, значит они кристально честные», — цитирует Газзаева «RT».