Газзаев: проверять судей на полиграфе нельзя. Мы демонстрируем им недоверие

Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне глава комитета по делам национальностей Государственной думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошёл проверку на полиграфе.
«На мой взгляд, проверять судей на полиграфе нельзя. В таком случае мы демонстрируем им недоверие. Они ведь могут ошибаться точно так же, как и футболисты. Есть РПЛ. Есть РФС. Есть экспертно-судейская комиссия. Каждый орган должен вынести свой вердикт. Но когда на матче работает столько людей, включая арбитров на VAR, решения должны быть безошибочными, а их действия — согласованными.
Но если вы сомневаетесь в арбитре, не нужно вообще допускать его до работы. Повторюсь, судьям полиграф не нужен. Если мы отобрали 20 человек для обслуживания матчей РПЛ, значит мы им верим, значит они кристально честные», — цитирует Газзаева «RT».
- 28 августа 2020
-
22:53
-
22:49
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
21:59
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:32
-
21:26
-
21:18
-
21:13
-
21:04
-
20:53
-
20:47
-
20:34
-
20:29
-
20:21
-
20:18
-
20:13
-
20:01
-
19:55
-
19:44
-
19:33
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
19:07
-
19:04
-
18:59
-
18:55
-
18:53