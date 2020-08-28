Друг Стрельцова: Орлов прав — сериал бездарный. Нельзя так снимать футбол

Александр Нилин, близкий друг экс-футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, поделился мнением о сериале «В созвездии Стрельца».

«Картина снималась пять лет назад. Видимо, денег не было совсем. На лужайке пихают мяч футболисты сборной… Слишком много огорчительных промашек. В случае с Эдиком даже сценарий не нужен, там вся судьба — сценарий. Сколько вариантов можно было сделать! Человек прожил две разные жизни. Не понимаю… Самое главное в вышедшем сериале — нет характера героя.

У Стрельцова был один из самых самых интересных характеров. Этакая золотая жила. Как можно подобным образом играть в сериале… Симпатичный мальчик, который якобы мухи не обидел, а власть его взяла… В первую очередь Стрельцов — национальный характер. На свете много таких людей, но никто из них не гениальный футболист. Каждый из них может сказать: «Вот это про меня, только я не умею играть в футбол». Великолепный человек, открытый всем. Не умел пить, но не все умеют. И что теперь?

У Эдика был огромный дар, который его выручал. Как можно семь лет не играть в футбол? Огромная эпоха прошла без него. В тюрьме ведь не было телевизоров, он не видел ни одного футбольного матча. Вышел — и снова играл! Интуиция, что ли. Выражение гениальности! Этот фильм должен был стать огромным успехом национального характера. Главный герой может и не играть в футбол, у него должен быть национальный характер.



Играть роль Стрельцова — событие. Актёр должен был проснуться знаменитым на весь мир после такой роли. В старое время мог сыграть Алейников. Вот такого масштаба должен быть актёр! Очень жалко смотреть на всё это. Орлов назвал сериал бездарным? Генка прав — картина бездарная. Неудобно называть чужую работу бездарной, но я ним совершенно согласен. Нельзя так снимать футбол… Будто во дворе играют. Ну не может великий футболист бить по мячу так, как это делает артист. Зачем это показывать? Мы поверим, что Стрельцов гениальный футболист. Зачем бить ногой, если ты элементарно не можешь её согнуть? Это же стыдно…



Стрельцов заслуживал великой картины, которую смотрели бы все вокруг. Очень много людей, даже далёких от футбола, должны были узнать себя. Некоторые называют картину карикатурой на Стрельцова? Да нет, карикатура ведь бывает талантливой. Сериал не про Стрельцова совсем, его там попросту нет. У Эдика ведь был удивительный характер… Настоящему актёру было бы очень интересно сыграть такую роль, чтобы завтра встать в ряд с мировыми актёрами. А тут просто симпатичный мальчик, который любит мать и жену. Кстати, жена придуманная. Не совсем корректно, у него же было две жены. Почему она одна? Не совсем понятно.

Я одного не понимаю: почему не сделать так, как было в жизни? Мне обидно за Стрельцова. Сейчас столько всего про него написано. В сентябре выходит ещё один фильм. Сильно сомневаюсь, что будет лучше. Снова взяли модного артиста, который улыбается во всех фильмах? Это будет не Стрельцов. Зачем это нужно? Снова дешёвый заход. Можно было найти артиста, который стал бы открытием в этой роли», — сказал Нилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.