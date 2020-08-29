Коларов перейдёт в «Интер» за € 1,5 млн и подпишет контракт на два года

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов продолжит карьеру в миланском «Интере», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, сумма трансфера 34-летнего футболиста составит € 1,5 млн. Коларов подпишет соглашение с «Интером» на два года. Зарплата защитника составит € 3 млн в год. Отмечается также, что главный тренер миланцев Антонио Конте очень хочет видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.
Коларов перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского «Лацио», сербских «ОФК Београд» и «Чукаричек».
В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и заработал восемь жёлтых карточек.
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