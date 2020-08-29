Матч за Суперкубок УЕФА находится под угрозой срыва
Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» находится под угрозой срыва, сообщает The Times. Напомним, игра должна пройти в столице Венгрии — Будапеште 24 сентября.
По данным источника, Венгрия приняла решение закрыть со вторника, 1 сентября границы практически для всех иностранцев из-за участившихся случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, проведение матча за Суперкубок УЕФА находится под вопросом.
Изначально матч должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе «Драгау», но так как в Португалии прошёл «Финал восьми» Лиги чемпионов, встречу было решено перенести в Будапешт. Действующий обладатель Суперкубок УЕФА — английский «Ливерпуль», обыгравший лондонский «Челси» в серии пенальти.
20 тысяч зрителей могут посетить матч за Суперкубок УЕФА
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