Матч за Суперкубок УЕФА находится под угрозой срыва

Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой «Баварией» и испанской «Севильей» находится под угрозой срыва, сообщает The Times. Напомним, игра должна пройти в столице Венгрии — Будапеште 24 сентября.

По данным источника, Венгрия приняла решение закрыть со вторника, 1 сентября границы практически для всех иностранцев из-за участившихся случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, проведение матча за Суперкубок УЕФА находится под вопросом.

Изначально матч должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе «Драгау», но так как в Португалии прошёл «Финал восьми» Лиги чемпионов, встречу было решено перенести в Будапешт. Действующий обладатель Суперкубок УЕФА — английский «Ливерпуль», обыгравший лондонский «Челси» в серии пенальти.