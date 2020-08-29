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Руни: не могу понять, почему Грилиш не играет в сборной Англии. Он провёл выдающийся сезон

Руни: не могу понять, почему Грилиш не играет в сборной Англии. Он провёл выдающийся сезон
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил недоумение по поводу непопадания в состав сборной Англии 24-летнего полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша.

«Это очень удивительное решение. Сезон, который провёл Грилиш в «Астон Вилле», был выдающимся. Я попадал в состав сборной, когда был молодым игроком в «Эвертоне», и команда, вероятно, не соответствовала тому уровню, на котором я выступал. Думаю, что уровень «Астон Виллы» не соответствует способностям Грилиша, что может препятствовать его попаданию в национальную сборную.

Я не могу понять, почему его не вызвали в сборную. Он должен быть в этом составе. Он мог бы находиться в составе, чтобы тренироваться или выйти на заключительные 10 минут в матче, чтобы посмотреть, как он себя проявит. Его непопадание в сборную стало для меня шокирующим», — приводит слова Уэйна Руни TalkSport.

В прошедшем сезоне Грилиш принял участие в 41 матче за «Астон Виллу» во всех турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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