Хавбек «Интера» Борха Валеро попрощался с клубом

35-летний полузащитник миланского «Интера» Борха Валеро попрощался с клубом.

«Носить эти цвета было большой честью. Спасибо за всё, „Интер“, — написал Валеро в „Твиттере“.

Футболист провёл 25 матчей в сезоне-2019/2020, забил три мяча и заслужил похвалу главного тренера миланцев Антонио Конте. Однако он подтвердил сообщения, что ему не предложат новый контракт.

Борха сыграл 100 матчей в футболке «Интера» и забил пять мячей. Итальянские СМИ сообщают, что испанец близок к возвращению в «Фиорентину», где провёл пять лет (2012–2017).

Полузащитник защищал цвета таких клубов, как «Реал Мадрид», «Мальорка», «Вест Бромвич», «Вильярреал». В 2011 году Борха провёл один матч за национальную команду Испании.