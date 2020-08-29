Хавбек «Интера» Борха Валеро попрощался с клубом
35-летний полузащитник миланского «Интера» Борха Валеро попрощался с клубом.
«Носить эти цвета было большой честью. Спасибо за всё, „Интер“, — написал Валеро в „Твиттере“.
Футболист провёл 25 матчей в сезоне-2019/2020, забил три мяча и заслужил похвалу главного тренера миланцев Антонио Конте. Однако он подтвердил сообщения, что ему не предложат новый контракт.
Борха сыграл 100 матчей в футболке «Интера» и забил пять мячей. Итальянские СМИ сообщают, что испанец близок к возвращению в «Фиорентину», где провёл пять лет (2012–2017).
Полузащитник защищал цвета таких клубов, как «Реал Мадрид», «Мальорка», «Вест Бромвич», «Вильярреал». В 2011 году Борха провёл один матч за национальную команду Испании.
Коларов перейдёт в «Интер» за € 1,5 млн и подпишет контракт на два года
- 29 августа 2020
-
12:24
-
12:19
-
12:19
-
12:16
-
11:54
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:15
-
11:03
-
10:48
-
10:47
-
10:39
-
10:32
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:51
-
09:49
-
09:45
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
07:13
-
06:57
-
06:42
-
06:16
-
05:59
-
05:44
-
05:25
-
04:46
-
04:36
-
04:16
-
03:34
-
03:14
Партнерский контент