Нападающий ЦСКА Шкурин отказывается приезжать на родину из-за Лукашенко

Форвард ЦСКА Илья Шкурин продемонстрировал позицию по отношению к событиям, происходящим в Беларуси. Нападающий направил в национальную Федерацию футбола письмо, в котором сообщил об отказе выступать за сборную и приезжать на родину, пока Лукашенко находится у власти, сообщает Tut.by, ссылаясь на главу Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова.



Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в сезоне-2019/2020 за € 500 тыс. 21-летний игрок провёл в футболке «армейцев» восемь матчей и забил один мяч. Нападающий вызывался в молодёжную сборную Беларуси, за которую провёл шесть матчей и забил один мяч.

Агент форварда сообщал, что Шкурин отказался от вызова в национальную команду Беларуси из-за сложившейся политической обстановки в стране.