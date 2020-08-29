Нападающий ЦСКА Шкурин отказывается приезжать на родину из-за Лукашенко
Форвард ЦСКА Илья Шкурин продемонстрировал позицию по отношению к событиям, происходящим в Беларуси. Нападающий направил в национальную Федерацию футбола письмо, в котором сообщил об отказе выступать за сборную и приезжать на родину, пока Лукашенко находится у власти, сообщает Tut.by, ссылаясь на главу Федерации футбола Беларуси Владимира Базанова.
Илья Шкурин перешёл в ЦСКА из брестского «Динамо» в сезоне-2019/2020 за € 500 тыс. 21-летний игрок провёл в футболке «армейцев» восемь матчей и забил один мяч. Нападающий вызывался в молодёжную сборную Беларуси, за которую провёл шесть матчей и забил один мяч.
Агент форварда сообщал, что Шкурин отказался от вызова в национальную команду Беларуси из-за сложившейся политической обстановки в стране.
Шкурин отказывается выступать за сборную Беларуси, пока у власти находится Лукашенко
- 29 августа 2020
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