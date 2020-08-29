Кузяев: сомневался, что получу вызов в сборную России

Полузащитник Далер Кузяев поделился впечатлениями от вызова в сборную России.
«Долетел хорошо, добрался без происшествий. Очень рад, что приехал в расположение сборной. Готов к тренировкам. Ожидал ли вызова? Честно говоря, сомневался, так как на данный момент пребываю без команды. Очень рад, что вызвали.
Что касается здоровья, то сейчас ничего не тревожит, всё нормально. Пока определённости с будущим клубом нет, я сконцентрирован на работе в сборной. Дальше буду решать. Мне уже приходилось тренироваться втроём. Такое было на базе «Зенита», когда ребята выходили из карантина. Мы собирались по два-три человека. Мне это уже знакомо.
Тренировался индивидуально. Иногда с личным тренером, иногда с отцом. Без дела не сидел дома. Мне сложно оценить свою форму, так как на поле я практически не тренировался с командой. Посмотрим на ближайших тренировках», — сказал Кузяев в интервью, размещённом на канале сборной России в YouTube.
- 29 августа 2020
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