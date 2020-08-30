Экс-форвард «Динамо» перешёл в испанский клуб

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский перешёл в клуб Сегунды Б (третьего по силе испанского дивизиона) «Баракальдо». Об этом сообщается в «инстаграме» клуба.

Срок контракта и зарплатные условия неизвестны. Последним клубом 23-летнего Обольского был «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ. Он провёл за этот клуб два матча и играл за него на правах аренды, при этом права на Обольского принадлежали «Динамо». За родную команды форвард провёл 17 матчей. Также Обольский выступал за «Динамо-2» и «Сочи».