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Экс-форвард «Динамо» перешёл в испанский клуб

Экс-форвард «Динамо» перешёл в испанский клуб
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Динамо» Николай Обольский перешёл в клуб Сегунды Б (третьего по силе испанского дивизиона) «Баракальдо». Об этом сообщается в «инстаграме» клуба.

Срок контракта и зарплатные условия неизвестны. Последним клубом 23-летнего Обольского был «Нижний Новгород», выступающий в ФНЛ. Он провёл за этот клуб два матча и играл за него на правах аренды, при этом права на Обольского принадлежали «Динамо». За родную команды форвард провёл 17 матчей. Также Обольский выступал за «Динамо-2» и «Сочи».

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