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Источник: пункт в контракте Месси об отступных в € 700 млн является недействительным

Источник: пункт в контракте Месси об отступных в € 700 млн является недействительным
Футбол / Испания 0

Клубам, которые хотят заполучить аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, не придётся платить отступные в размере € 700 млн, сообщает Cadena Ser.

Как сообщает источник, в контракте сказано, что если футболист проводит свой последний сезон в «Барселоне», то пункт об обязательных отступных в размере € 700 не действует. Соответственно опция об отступных является недействительной, если игрок разрывает свой контракт с момента окончания сезона-2019/2020. Контрактное соглашение аргентинца с сине-гранатовыми рассчитано до 2021 года.

Напомним, Месси сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. «Манчестер Сити» является главным претендентом в борьбе за аргентинского футболиста. «Барселона» не намерена отпускать Лионеля, поэтому готова продать форварда лишь в случае выплаты отступных в размере € 700 млн.

Сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне. Специалист договорился о встрече с Месси, чтобы обсудить будущее футболиста.

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