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Иммобиле близок к подписанию нового шестилетнего контракта с «Лацио»

Иммобиле близок к подписанию нового шестилетнего контракта с «Лацио»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом на шесть лет, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

По информации источника, соглашение будет подписано по схеме «5+1». Зарплата Иммобиле составит около € 3,5 — 4 млн за сезон плюс бонусы. По истечении контракта форварду исполнится 36 лет.

Итальянский футболист выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне Серии А его команда заняла четвёртое место. Ранее он выразил желание остаться в римском клубе до конца карьеры.

Иммобиле стал лучшим бомбардиром европейских лиг по итогам сезона-2019/2020, выиграв «Золотую бутсу». На втором месте в соревновании — форвард «Баварии» Роберт Левандовски, который в матчах завершившегося сезона забил 34 мяча. На счету нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду 31 гол.

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