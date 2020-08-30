Ломовицкий спас «Химки», фанаты набили парные тату клуба на груди. Фото матча с «Ротором»

Вчера, 29 августа, на стадионе «Арена Химки» в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
На 32-й минуте матча счёт открыл нападающий волгоградского «Ротора» Камиль Муллин. Во втором тайме, на 56-й минуте, полузащитник подмосковных «Химок» Александр Ломовицкий сравнял счёт.
«Химки» набрали 3 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, волгоградский «Ротор» (2) находится на последнем, 16-м месте. Напомним, команды добились повышения в классе по итогам досрочно завершившегося сезона-2019/2020 в ФНЛ. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 встречах набравший 14 очков. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (12 очков после 5 туров) и «Сочи» (11).
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Ротор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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