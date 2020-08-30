«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Вулверхэмптона» Доэрти
Ирландский защитник «Вулверхэмптон Уондерерс» Мэтт Доэрти продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт лондонского клуба.
Футболист подписал контракт до 2024 года и будет выступать за «шпор» под вторым номером.
28-летний Доэрти перешёл в «Вулверхэмптон» из ирландского «Богемиана» в июле 2010 года. Он провёл более 300 матчей за «волков» во всех соревнованиях. Мэтт прошёл пусть с командой от первой лиги до высшего английского дивизиона. С тех пор как «Вулверхэмптон» вернулся в Премьер-лигу в 2018 году, ирландец сыграл 95 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. С 2018 года Доэрти вызывается в сборную Ирландии.
«Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял шестое место, «Вулверхэмптон» — седьмое.
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