«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника «Вулверхэмптона» Доэрти

Ирландский защитник «Вулверхэмптон Уондерерс» Мэтт Доэрти продолжит карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Футболист подписал контракт до 2024 года и будет выступать за «шпор» под вторым номером.

28-летний Доэрти перешёл в «Вулверхэмптон» из ирландского «Богемиана» в июле 2010 года. Он провёл более 300 матчей за «волков» во всех соревнованиях. Мэтт прошёл пусть с командой от первой лиги до высшего английского дивизиона. С тех пор как «Вулверхэмптон» вернулся в Премьер-лигу в 2018 году, ирландец сыграл 95 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач. С 2018 года Доэрти вызывается в сборную Ирландии.

«Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял шестое место, «Вулверхэмптон» — седьмое.