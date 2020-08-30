Соболев: уходим на перерыв с хорошим настроением
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Плюс три, идём дальше. Всех с победой. Уходим на перерыв с хорошим настроением», — написал Соболев в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.
Жиго, Крал и Ларссон отметили победу над «Арсеналом» в ресторане
- 30 августа 2020
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