Соболев: уходим на перерыв с хорошим настроением

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).

«Плюс три, идём дальше. Всех с победой. Уходим на перерыв с хорошим настроением», — написал Соболев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» футболиста.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.