Жиго, Крал и Ларссон отметили победу над «Арсеналом» в ресторане
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго опубликовал в «Инстаграме» фотографию с нападающим Джорданом Ларссоном и полузащитником Алексом Кралом после победы в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«С друзьями», — подписал фотографию француз.
Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве. На 36-й минуте матча счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич. Через 5 минут ответный гол забил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 45-й минуте встречи полузащитник тульской команды Даниил Лесовой получил вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром и был удалён с поля. В компенсированное время первого тайма защитник Самуэль Жиго вывел хозяев вперёд.
Алекс Крал: третья победа подряд. Потрясающая командная работа!
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