«Уфа» — «Динамо»: составы команд на матч 6-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и московского «Динамо» на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Динамо».
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Табидзе, Голубев, Карп, Белоусов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Евгеньев, Ордец, Фомин, Шиманьски, Моро, Комличенко, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Яруков, Плиев, Морозов, Каборе, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Филипп, Игбун.
Московское «Динамо» набрало 10 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (4) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
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