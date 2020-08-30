Моуринью: ненавижу играть против Доэрти. Счастлив, что больше этого не произойдёт

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал переход защитника Мэтта Доэрти из «Вулверхэмптон Уондерерс».

«В первую очередь хочу поблагодарить мистеров Леви и Стива, а также игрока и его агента, что поверили нам и помогли осуществить трансфер.

Я ненавижу играть против него, поэтому я так счастлив, что больше этого не произойдёт. Я очень рад, что в нашей команде теперь есть такой футболист. Он прекрасно играл за «Вулверхэмптон». Он помогал команде в первой лиге, в Чемпионшипе, в АПЛ и Лиге Европы. Мэтт провёл большую работу и, как я знаю, с почестями покинул клуб.

Конечно, нам хочется иметь лучший состав, лучшую команду. Нам предстоит сыграть множество игр нон-стоп, нам нужна длинная «скамейка». Эти три игрока — Харт, Доэрти и Хёйбьерг — очень важны для нас, с ними мы будем более сильными», — сказал Моуриньо в интервью пресс-службе клуба.