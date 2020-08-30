«Алания» на выезде разгромила «Чертаново»

В матче 6-го тура Футбольной национальной лиги московский клуб «Чертаново» проиграл владикавказской «Алании» со счётом 0:3. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживал матч арбитр Артур Фёдоров (Петрозаводск), ассистировали ему судьи на линиях Алексей Линкин (Воронеж) и Артём Перов (Новосибирск).
Счёт был открыт в первом тайме — на 16-й минуте автором забитого мяча стал Батраз Хадарцев, который реализовал 11-метровый. На 34-й минуте преимущество владикавказского клуба увеличил Аллон Бутаев. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Артур Малоян.
«Алания», набрав семь очков, вышла на 10-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Чертаново» (6) — на 15-м месте.
В 7-м туре «Алания» на выезде сыграет с «Томью», «Чертаново» дома встретится с «Текстильщиком». Матчи состоятся 5 сентября.
- 30 августа 2020
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