Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одном из сильнейших чемпионатов Европы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».



«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причём в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаётся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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