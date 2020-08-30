Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одном из сильнейших чемпионатов Европы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о предстоящем переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор. Переходя в «Аталанту», Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причём в очень интересной и самобытной команде. Знаю, что он ставил себе цель — попробовать силы в хорошем зарубежном клубе, и нам только остаётся приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи. Со своей стороны мы будем ждать от него игру достойную футболиста сборной России», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сёмин: трансфер Миранчука за € 14 млн говорит о квалификации руководства «Локомотива»
- 30 августа 2020
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