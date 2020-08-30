ЦСКА разгромил «Ахмат» в гостевом матче РПЛ

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» проиграл московскому ЦСКА со счётом 0:3. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), ассистировали судьи на линиях Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Богач (Люберцы).
Счёт был открыт в первом тайме — на 11-й минуте автором забитого мяча стал Константин Кучаев, которому ассистировал Фёдор Чалов. На 88-й минуте второй гол забил Кристиян Бистрович. Окончательный счёт установил Никола Влашич.
ЦСКА, набрав 10 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (10) — на 6-м месте.
В 7-м туре ЦСКА дома сыграет со «Спартаком», а «Ахмат» на своём поле встретится с «Сочи». Матчи состоятся 12 сентября.
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