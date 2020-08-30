Анохин — о Еськове: началась охота на ведьм. Судья должен иметь право на ошибку

Президент московской федерации футбола Сергей Анохин прокомментировал информацию о возможной дисквалификации арбитра Алексея Еськова. Арбитр не прошёл проверку на полиграфе.

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«На мой взгляд, сейчас абсолютно некорректно поступают с Алексеем Еськовым, который выполнял свою работу в соответствии с действующими инструкциями для арбитра VAR. Если есть какие-либо подозрения в отношения Алексея Еськова, должно быть организовано полноценное расследование. Проверка на полиграфе не может служить основанием для того, чтобы принимать решение обо всей карьере одного из наших лучших судей, имеющего категорию ФИФА и обслужившего множество международных матчей.

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Если организовывать проверку на полиграфе, то комплексную, перед началом сезона для всех судей Премьер-Лиги, а не на основании каких-то эмоциональных заявлений участников соревнований, иначе у нас каждый тур будут скандалы и требования проверить судей на детекторе лжи. Началась охота на ведьм, и в этой нервной обстановке судьи начинают ещё больше ошибаться. Сначала „Спартак“, потом „Рубин“, теперь тульский „Арсенал“ – у всех есть претензии к арбитрам, и все видят за этим какие-то тёмные истории, хотя судья такой же человек, как и футболисты, и должен иметь право на ошибку.

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От лица московской федерации футбола хочу сказать, что мы внимательно следим за развитием ситуации и будем оказывать Алексею Еськову необходимую поддержку, до тех пор пока его вина не будет доказана полноценным расследованием, так как данные полиграфа не могут считаться объективной оценкой произошедшего и в юрисдикции Российской Федерации доказательством не является», — приводит слова Анохина пресс-служба московской федерации футбола.

Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение