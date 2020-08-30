Талалаев — о 0:3 с ЦСКА: у соперников было не так много моментов, но они их реализовали
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ с московским ЦСКА (0:3).
«Вопрос в реализации моментов – нам не хватает мастерства впереди и ещё немного везения. При счёте 0:0 мы попали в штангу, при 0:1 мы попали в штангу, вопрос с пенальти вообще бесспорный – пусть с этим разбираются люди, которые должны разбираться.
Другой вопрос, что у соперника не так много моментов было, но ЦСКА их реализовал. У нас же было много, но мы то в створ не можем попасть, то в дальнюю штангу закинуть. Нам забили гол очень похожий. Будем работать, совершенствовать мастерство и физическую форму, чтобы успевать в этих моментах", — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА разгромил «Ахмат» в гостевом матче РПЛ
- 30 августа 2020
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