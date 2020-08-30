Гончаренко: Эджуке показал, что умеет работать с мячом, обыгрывать один в один

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игроку новичка команды Чидеры Эджуке в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:0).

«Качества Эджуке были видны, он умеет работать с мячом, обыгрывать один в один. Он это сегодня показал.



Мы рассчитываем на всех игроков. У нас есть обойма, которой мы планируем выступать в чемпионате и еврокубках, но трансферное окно ещё открыто. В любом случае, всё зависит от предложений: кто-то может прийти, кто-то – уйти.



У новичков было мало времени на адаптацию. У нас в очередной раз строится команда. После ухода Березуцких и Игнашевича была первая перестройка, теперь – после прихода новых игроков – снова получили новую команду. Ребятам нужно какое-то время, чтобы они лучше выглядели и чувствовали друг друга», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.