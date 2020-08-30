Леонид Слуцкий: если система VAR есть, она должна работать на всех матчах

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал игру команды в матче с «Тамбовом» (2:2) и отсутствие арбитров VAR на встрече.

«Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. «Тамбов» большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты. К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат.



Когда мы говорим о молодых футболистах, ярких, одарённых, то если запретить ему дриблинг, то он не только не будет получать призы лучшего молодого игрока в России, но и не будет развиваться. Поэтому если кто-то ждёт, что Кварацхелия в своём возрасте будет каждый матч выходить и делать результат, он сильно ошибается.

С другой стороны, я не согласен, что он там что-то проиграл Чичерину, была куча эпизодов, когда он всё-таки обыгрывал, входил в штрафную, отдавал передачи, которым не хватало немного точности, бил по воротам. Поэтому острота от него всё равно исходила, и моментов было достаточно большое количество. Может быть, не самый яркий его матч, но в любом случае те качества, которые у него есть, он гарантированно использует.



Работается спокойнее без VAR? Нет. Я не хочу сейчас открывать тему судейства, но мне кажется, были моменты, которые VAR какие-то решения арбитра мог или исправить, или помочь. Я не говорю, в одну или другую сторону, я просто говорю о том, что, если система есть, она должна работать на всех матчах", — приводит слова Слуцкого пресс-служба клуба.