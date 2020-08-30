«Рубин» ушёл от домашнего проигрыша «Тамбову» на 90-й минуте

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:2.

Тамбовчане открыли счёт на 15-й минуте матча. Александр Карапетян после навеса выпрыгнул выше всех и головой переправил мяч в сетку. Счёт в конце первого тайма сравнял Джордже Деспотович. Меркулов с левого фланга навесил в штрафную, Сергей Рыжиков на выходе столкнулся с Ойеволе и выронил мяч из рук, а Деспотович без помех поразил пустые ворота.

Павел Карасёв вывел «Тамбов» вперёд на 84-й минуте. Деспотович сравнял счёт через шесть минут с углового.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В бригаду входили ассистенты Андрей Болотенков и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери – Олег Соколов (Воронеж).



Казанский «Рубин» набрал 8 очков в 6 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (4) — на 14-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).