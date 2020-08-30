Мурад Мусаев: «Краснодар» провёл один из лучших матчей в сезоне

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный результат матча 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Считаем, что сегодня получился очень яркий матч, игра прошла на высоких скоростях. Думаю, что чем больше таких матчей будет в нашем чемпионате, тем больше мы будем расти. Необходимо стремиться к такому открытому, агрессивному футболу. В первом тайме соперник много прессинговал, создал несколько опасных моментов. Мы контролировали мяч, заставляли «Ростов» много работать без него. Во втором тайме наше преимущество увеличилось, было создано больше моментов. На поле появились атакующие футболисты, которые усилили игру. К сожалению, пропустили со стандарта. Далее забили гол, были шансы забить ещё и довести матч до победы, но, к сожалению, сегодня мы заработали только одно очко. Мы огорчены результатом, но довольны содержанием и отношением футболистов к игре.



Мы понимали, что нам предстоит достаточно энергозатратная игра, поэтому в старте вышел де Вильена, а не Уткин. «Ростов», как и предполагалось, много прессинговал и играл длинными мячами, которые нужно было подбирать. Де Вильена — мобильный футболист, он сделал то, что от него и требовалось. Считаю, что это был правильный выбор.



Больших кадровых усилений не планируется. Не исключено, что мы можем приобрести игрока с правильным паспортом. Пока никаких изменений нет, возможно, никаких приобретений не будет.



Мы недовольны количеством очков, которое имеем на данный момент. Первые три матча в новом сезоне выделяются хорошим качеством. Сегодня тоже был один из лучших матчей в нашем исполнении. Если говорить о содержании матчей, то мы провели достаточно хорошие игры, но этого мало. Нам нужен результат, необходимо в каждой игре зарабатывать три очка. Считаю, что очки будут, если мы дальше будем работать в таком режиме. Есть надежда, что в гонке за высокие места нам помогут футболисты, которые только выходят на поле после долгого отсутствия. Сегодня Классон и де Вильена провели хороший матч, но мы видим, что они ещё не набрали ту форму, которую мы от них ждём. Кабелла выходит на поле, хорошо проявляет себя, но потом снова появляются проблемы с мышцами. Надеемся, что в скором времени такие проблемы исчезнут.



Я доверяю Сулейманову, давно его знаю. Когда у него были яркие голы и хорошие матчи, все в один голос его хвалили и назвали новым Месси. Сейчас, когда возникли трудности, поступают вопросы, почему он выходит на поле. Он очень много сделал для команды, он квалифицированный футболист. Такие сложные моменты бывают у всех, мы его поддерживаем и хотим, чтобы он вышел на свой прежний уровень», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.