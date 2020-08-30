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«Марсель» обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции

«Марсель» обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Брест» проиграл «Марселю» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Амаури Делеру, ассистировали судьи на линиях Бертран Жуанно и Орельен Бертомье.

Счёт был открыт в первом тайме — на 20-й минуте автором забитого мяча стал Флорьян Товен, которому ассистировал Морган Сансон. На 27-й минуте преимущество марсельского клуба увеличил Дуйе Чалета-Цар с передачи Товена. В концовке первого тайма хозяева сократили разрыв в счёте, гол забил Ромен Февр с паса Гаэтана Шарбонье. На 80-й минуте дубль оформил Чалета-Цар, которому ассистировал Товен. На 89-й минуте второй гол в составе «Бреста» забил Шарбонье с передачи Жюльена Фоссюрье.

«Марсель», набрав три очка, вышел на 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Брест» (0) — на последнем, 20-м месте.

Франция - Лига 1. 2-й тур
30 августа 2020, воскресенье. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 3
Марсель
Марсель
0:1 Товен – 20'   0:2 Чалета-Цар – 27'   1:2 Февр – 45+1'   1:3 Чалета-Цар – 80'   2:3 Шарбонье – 89'
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