Гильерме прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Брат, удачи в твоей новой цели! Будь успешен и счастлив. Было здорово играть с тобой все эти годы. В „Локо“ нам удалось создать отличную историю», — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме».
«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование.
Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.
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