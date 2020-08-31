Далер Кузяев ожидает итогового предложения от «Алавеса»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник сборной России Далер Кузяев должен до конца нынешней недели определиться со своим будущим. Сторона игрока ожидает итогового предложения сроком на два года от «Алавеса», которое испанский клуб должен сделать в ближайшие дни. Также к полузащитнику проявляют интерес итальянские клубы.

27-летний Кузяев является свободным агентом. Таким образом, он достанется новому клубу бесплатно. Последним клубом хавбека являлся «Зенит», с которым у него некоторое время назад истёк контракт. В прошедшем сезоне РПЛ Кузяев в 20 матчах отдал две результативные передачи. В четырёх матчах Лиги чемпионов и четырёх — Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.