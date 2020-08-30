Далера Кузяева предложили «Галатасараю»

Бывший полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который в данный момент является свободным агентом, был предложен турецкому «Галатасараю», сообщает Haberler.com.

По информации источника, главный тренер команды Фатих Терим пока не одобрил сделку. Сообщается, что стороны сядут за стол переговоров в том случае, если футболист примет условия турецкого клуба.

«Галатасарай» также рассматривает норвежского хавбека Маркуса Хенриксена, зарплата которого меньше, чем у Кузяева. Однако возможности россиянина оцениваются выше. Решение по футболистам полностью зависит от наставника команды.

Ранее сообщалось, что Далер может перейти в испанские «Алавес» или «Валенсию», либо в турецкий «Бешикташ».

В прошедшем сезоне РПЛ Кузяев в 20 матчах отдал две результативные передачи. Ещё в 4 играх Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.