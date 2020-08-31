Главный тренер «Кайрата»: Вагнер демонстрирует именно то, что нам не хватало в атаке

Главный тренер алматинского «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал победу команды в матче 7-го тура чемпионата Казахстана с «Ордабасы» (3:1), поделившись мнением об игре 36-летнего экс-форварда московского ЦСКА Вагнер Лава.
«Очень важная и совершенно заслуженная победа перед небольшим перерывом. Я очень рад за ребят, что они весь свой усердный и страстный вклад последних месяцев воплощают в положительный результат. У нас в этом сезоне настоящий коллектив, который друг друга безумно уважает и в любой ситуации поддерживает. Сейчас надо пару дней отдохнуть, и уже со следующей недели в таком же духе продолжать развиваться и идти вперёд. Нас ждут непростые и напряженные матчи.
Я очень рад, в первую очередь, за нашего мастера Вагнера, который, к счастью, демонстрирует именно то, что нам в атаке не хватало. Я уверен, это только начало. В плане физических кондиции Вага еще втягивается. С таким высококвалифицированным футболистом легко взаимодействовать, так как у него игровая интеллигенция и исполнение на топ-уровне», — цитирует Шпилевского официальный сайт «Кайрата».
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