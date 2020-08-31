Матич: «Манчестер Юнайтед» должен бороться за титул, не будет никаких оправданий

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от предстоящего сезона английской Премьер-лиги.

«В следующем сезоне нам не будет никаких оправданий, мы должны бороться за титул. В этом году мы слишком легко потеряли несколько очков. Мы позволили „Ливерпулю“ выиграть за десять игр до окончания сезона. Нам нужно будет бороться до конца. Мы должны играть увереннее, с большей ответственностью.

Моя личная цель — выиграть чемпионат с «Юнайтед», и я уверен, что все хотят того же. Мы должны пообещать нашим болельщикам, что сделаем всё возможное. Мы хорошо играли после паузы из-за коронавируса. Мы должны выигрывать пять-шесть игр подряд, затем можно потерять несколько очков, а затем снова нужно сделать этот забег — так мы можем выиграть чемпионат", — цитирует Матича официальный сайт клуба.