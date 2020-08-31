2 футболиста задержаны во время протестов в Минске. Одному из них травмировали позвоночник

Во время протестов в Минске были задержаны два футболиста «Крумкачы» — полузащитники Сергей Козека и Павел Рассолько, сообщает телеграм-канал NEXTA.

По данным источника, спортсменам хотят предъявить обвинение в повреждении милицейского автомобиля. Видео же подтверждает, что футболисты оставались в стороне и не вступали в драку с правоохранителями. Несмотря на это, игроков избили и доставили в участок.

Сообщается, что спустя некоторое время Козеку в сопровождении конвоя увезли на скорой помощи. Директор «Крумкачы» сообщил, что у футболиста диагностирован перелом третьего позвонка и повреждение почек.

Напомним, в Минске и других городах Беларуси после выборов президента, состоявшихся 9 августа, не прекращаются массовые акции протеста.