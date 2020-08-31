Антон Заболотный: на паузу уходим в тройке. Отличное начало, «Сочи»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный подвёл итоги первых шести туров Российской Премьер-Лиги.
«На паузу уходим в тройке. Отличное начало, „Сочи“. Немного передохнём и заново за работу. Удачи нашим сборникам!» — написал Заболотный.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.
Вчера, 30 августа, в матче 6-го тура сочинцы сыграли с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 0:0. «Сочи» набрал в 6 матчах 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14). Сочинцы могли обойти москвичей в случае победы с разницей в два и более мяча.
В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Ахмату». Игра пройдёт на «Ахмат Арене» в Грозном.
«Сочи» не смог обыграть «Урал» и выйти на 1-е место в РПЛ
- 31 августа 2020
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