Антон Заболотный: на паузу уходим в тройке. Отличное начало, «Сочи»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный подвёл итоги первых шести туров Российской Премьер-Лиги.

«На паузу уходим в тройке. Отличное начало, „Сочи“. Немного передохнём и заново за работу. Удачи нашим сборникам!» — написал Заболотный.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" футболиста.

Вчера, 30 августа, в матче 6-го тура сочинцы сыграли с «Уралом». Встреча закончилась со счётом 0:0. «Сочи» набрал в 6 матчах 12 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (6) — на 11-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14). Сочинцы могли обойти москвичей в случае победы с разницей в два и более мяча.

В следующем туре «Сочи» отправится в гости к «Ахмату». Игра пройдёт на «Ахмат Арене» в Грозном.