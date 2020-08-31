Алексей Миранчук прилетит в Италию в среду, официальное объявление на этой неделе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прибудет в Италию в среду, 2 сентября. Официально «Аталанта» сообщит о трансфере россиянина в течение этой недели, сообщает Tuttomercatoweb.

«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договорённости о переходе Алексея Миранчука в итальянский клуб. Трансфер завершится, когда Алексей пройдёт медобследование. Игрок попрощался с болельщиками в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом».



Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе «Локомотива» Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз Суперкубок страны.