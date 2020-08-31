Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в московской хинкальной, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

По данным источника, заведено дело по статье «Хулиганство». Сообщается, что единственным потерпевшим остаётся владелец заведения, который заявил об ущербе в 3000 рублей за два сломанных стола.

Сообщалось, что нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили, и уехали из кафе, даже не дожидаясь врачей.

Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.