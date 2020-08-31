Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в Москве

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в Москве
Футбол / РПЛ 0

Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в московской хинкальной, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

По данным источника, заведено дело по статье «Хулиганство». Сообщается, что единственным потерпевшим остаётся владелец заведения, который заявил об ущербе в 3000 рублей за два сломанных стола.

Сообщалось, что нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили, и уехали из кафе, даже не дожидаясь врачей.

Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.

На фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020