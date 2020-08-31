Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в Москве
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на фанатов «Зенита» в московской хинкальной, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».
По данным источника, заведено дело по статье «Хулиганство». Сообщается, что единственным потерпевшим остаётся владелец заведения, который заявил об ущербе в 3000 рублей за два сломанных стола.
Сообщалось, что нападавшими могли быть фанаты «Локомотива», так как игра между этими командами состоялась в Москве накануне. Фанаты «Зенита» сказали, что никакого вреда им не причинили, и уехали из кафе, даже не дожидаясь врачей.
Матч завершился со счётом 0:0. «Зенит», набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (7) — на седьмом месте.
На фанатов «Зенита» напали в московской хинкальной
- 31 августа 2020
-
13:19
-
13:15
-
13:06
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:33
-
12:17
-
12:17
-
12:08
-
11:59
-
11:48
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
10:50
-
10:46
-
10:39
-
10:22
-
10:13
-
10:08
-
09:51
-
09:47
-
09:33
-
09:23
-
09:19
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
07:07
-
06:50
Партнерский контент