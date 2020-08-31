В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», брестское «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд

«Гент» — «Рапид».

«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».

ПАОК — «Бенфика».

«Маккаби Тель-Авив» — «Динамо» Брест.

«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз».

«Омония» — «Црвена Звезда».

«Карабах» — «Мольде».

«Ференцварош» — «Динамо» Загреб.

В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит».

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