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В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика»
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

По итогам жеребьёвки киевское «Динамо» встретится с нидерландским «АЗ Алкмар», брестское «Динамо» — с «Маккаби Тель-Авив».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
«Гент» — «Рапид».
«Динамо» Киев — «АЗ Алкмар».
ПАОК — «Бенфика».
«Маккаби Тель-Авив» — «Динамо» Брест.
«Мидтьюлланд» — «Янг Бойз».
«Омония» — «Црвена Звезда».
«Карабах» — «Мольде».
«Ференцварош» — «Динамо» Загреб.

В матче ПАОК — «Бенфика» определится соперник «Краснодара» в раунде плей-офф турнира. Матчи третьего отборочного раунда состоятся 15-16 сентября.

В минувшем сезоне «Краснодар» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом страны стал «Зенит».

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