Джикия: в один момент задумался: «А вдруг «Спартак» действительно снимется с чемпионата?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как он отнёсся к словам владельца клуба Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2).

«Я понимаю Леонида Арнольдовича, он только что посмотрел матч и всё, что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдёт время и всё придёт в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что, если это вдруг произойдёт? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?

Мелькнула мысль, что потом в КФК придётся играть? Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой", — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань».