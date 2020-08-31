Джикия: в один момент задумался: «А вдруг «Спартак» действительно снимется с чемпионата?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как он отнёсся к словам владельца клуба Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России из-за судейства в матче 1-го тура с «Сочи» (2:2).
«Я понимаю Леонида Арнольдовича, он только что посмотрел матч и всё, что там происходило, был на нервах, на эмоциях, высказался сгоряча. Это нормально — живой человек, которому небезразлично то, что происходит. Но мы представляли себе это так, что пройдёт время и всё придёт в норму. На следующий день все поняли, что сниматься «Спартак» не будет. Хотя был один момент, когда я задумался: а что, если это вдруг произойдёт? Реально ли вообще сняться с чемпионата? Как это будет происходить? Что будет потом?
Мелькнула мысль, что потом в КФК придётся играть? Меня КФК не испугать. Я и там играл, и во второй лиге, и в первой", — приводит слова Джикии «Комсомольская правда — Казань».
- 31 августа 2020
-
18:00
-
17:51
-
17:36
-
17:35
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:30
-
16:21
-
16:21
-
15:59
-
15:54
-
15:48
-
15:42
-
15:36
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:52
-
14:46
-
14:42
-
14:33
-
14:28
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
13:46
-
13:41
-
13:33
-
13:29
-
13:19
-
13:15