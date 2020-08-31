Массимо Каррера прокомментировал лидерство «Спартака» в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лидерстве московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Я рад за «Спартак», что они сейчас при моём соотечественнике Тедеско на первом месте в чемпионате России», — приводит слова Карреры Sport24.

«Спартак», набрав в шести турах 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Красно-белые одержали четыре победы при двух ничьих. Следующий матч спартаковцы проведут 13 сентября с ЦСКА. Матч состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Ближайшими преследователями «Спартака» являются «Зенит» (13) и «Сочи» (12). ЦСКА (10) занимает пятое место.

Напомним, что под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.